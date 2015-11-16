Олланд намерен изменить конституцию Франции для борьбы с террористами

В частности, он отметил, что конституция должна разрешать лишать гражданства террористов, передает "Дождь" со ссылкой на Reuters.

Олланд заявил, что конституция Франции должна быть пересмотрена, чтобы лишить гражданства тех лиц, которые имеют двойное гражданство и были осуждены за терроризм.

Новая конституция, по его словам, должна запрещать лицам с двойным гражданством и "представляющим террористическую угрозу" находиться на территории Франции.

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Также президент Франции заявил, что режим чрезвычайного положения в стране будет продлен на три месяца.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 13 ноября, в Париже произошло шесть терактов, один за другим, ответственность за которые взяло на себя "Исламское государство". Разведка США заявляет, что в этих атаках прослеживается след "Аль-Каиды", а не "Исламского государства".