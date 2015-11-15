Разведка Ирака заявила об угрозах терактов во Франции, США и Иране

Об этом заявил главы МИД Ирака Ибрагим аль-Джафари, передает Reuters.

Как отмечается, данные были переданы соответствующим службам этих стран.

При этом агентство поясняет, что министр не стал уточнять, идет ли речь о будущих атаках или нет.

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