Разведка Ирака заявила об угрозах терактов во Франции, США и Иране
13:03, 15 ноября 2015Мир
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Ирак располагает разведданными о том, что Франция, США и Иран являются странами, где планируются нападения.
REUTERS
Об этом заявил главы МИД Ирака Ибрагим аль-Джафари, передает Reuters.
Как отмечается, данные были переданы соответствующим службам этих стран.
При этом агентство поясняет, что министр не стал уточнять, идет ли речь о будущих атаках или нет.
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Как сообщал УНИА, Федеральное бюро расследований США направит своих сотрудников во Францию для оказания помощи в расследовании терактов в Париже, унесших жизни не менее 129 человек.
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