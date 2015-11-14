Асад о терактах в Париже: в Сирии такое происходит уже 5 лет
Президент Сирии Башар Асад после серии терактов в Париже заявил, что то же самое творится уже пять лет на территории Сирии.
"Во Франции вчера произошло то, что творится в Сирии уже пять лет", - заявил он на встрече с французскими депутатами в Сирии, передает РИА Новости.
По его словам, "террористические атаки в Париже нельзя рассматривать отдельно от случившегося в ливанской столице ранее и от того, что происходит в Сирии уже пятый год, и в других местах… Для террористов все едино и у террористов нет границ".
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Также Асад выразил французским депутатам свои соболезнования в связи с гибелью людей в терактах.
Встреча французских парламентариев проходит в рамках их визита в Сирию, в ходе которого они также планируют провести переговоры с главой МИД Валидом Муалемом и членами сирийского парламента.
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В свою очередь МИД Сирии также решительно осудил теракты в Париже.
"Сирия решительно осуждает террористические атаки, которые произошли в Париже и выражает соболезнования и солидарность французском народу и родственникам раненых и погибших граждан", - заявил официальный представитель МИД.