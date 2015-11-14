Заложники в театре Парижа: нападающие очень молоды и имеют при себе взрывчатку
01:10, 14 ноября 2015Мир
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Один из нападавших на театр Bataclan имеет при себе взрывчатку, об этом сообщают сотрудники полиции на месте происшествия.
REUTERS
Также журналист Europe 1, который был внутри театра Bataclan, описал то, что он увидел:
"Несколько вооруженных людей пришли на концерт. Два или три человека нев масках, пришли с чем-то вроде автоматами Калашникова и начали стрелять вслепую в толпу".
"Это продолжалось где-то 10 - 15 минут. Возникла паника. Нападавшие успели перезарядить по крайней мере, три раза. Они были очень молоды.", - отметил он.
http://www.latimes.com/
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