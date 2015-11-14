Заложники в театре Парижа: нападающие очень молоды и имеют при себе взрывчатку

Также журналист Europe 1, который был внутри театра Bataclan, описал то, что он увидел:

"Несколько вооруженных людей пришли на концерт. Два или три человека нев масках, пришли с чем-то вроде автоматами Калашникова и начали стрелять вслепую в толпу".

"Это продолжалось где-то 10 - 15 минут. Возникла паника. Нападавшие успели перезарядить по крайней мере, три раза. Они были очень молоды.", - отметил он.