Грузия требует убрать из Абхазии российских десантников и артиллерию

Грузия потребовала от Исполнительного комитета СНГ срочного вывода из Абхазии подразделений Вооруженных сил РФ. Министерство иностранных дел Грузии направило в секретариат СНГ ноту протеста, в которой, в частности, сказано, что из письма спецпредставителя ООН в Грузии Жана Арно, ссылающегося на наблюдателей этой организации в Абхазии, стало известно, что в зону грузино-абхазского конфликта "вместе с другими воинскими частями введены десантный батальон, 50 единиц десантных бронемашин БМД-2 и две артиллерийские батареи, каждая из которых содержит 5 артиллерийских установок Д-30".

Как отмечает МИД Грузии, все вышеуказанное представляет собой нарушение решений глав государств СНГ от 26 мая 1995 г., что дает основания грузинской стороне потребовать от Исполнительного комитета СНГ срочного вывода незаконно введенных на территорию Грузии частей Вооруженных сил Российской Федерации, находящихся в конфликтной зоне под прикрытием Коллективных сил СНГ по поддержанию мира.