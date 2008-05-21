Азербайджанцы призывают выдвинуть Ющенко на Нобелевскую премию

Представительство Всемирного конгресса азербайджанцев (ВКА) в Украине обратилось к украинским общественным организациям и политическим партиям с призывом поддержать его инициативу присвоения Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО Нобелевской премии мира.

Как говорится в обращении ВКА в Украине, текст которого передан агентству УНИАН, «во многих странах СНГ еще только формируются демократические основы, а Украина своим примером показывает, что достижение свободы возможно и досягаемо, так же, как и возвращение народу его национального достоинства и гордости».

Инициируя выдвижение В.ЮЩЕНКО лауреатом Премии мира “за высокий уровень президентской культуры, политические достижения, возвращение национального достоинства народу Украины, защиту и развитие демократии”, Представительство ВКА подчеркивает, что он – «первый президент на постсоветском пространстве, построивший действительно демократическое государство – со свободой слова и свободой выбора его граждан».

В обращении отмечаются действия В.ЮЩЕНКО по приближению Украины к европейским стандартам и демократическим ценностям, приверженность национальным традициям, усилия по международному признанию Голодомора 30-х годов актом геноцида против украинского народа, а также – шаги по урегулированию политической ситуации внутри страны.

При этом Представительство ВКА в Украине заявляет, что его инициатива уже получила поддержку определенных международных кругов, и выражает надежду, что обретет поддержку и в Украине.

Справка УНИАН. Представительство ВКА в Украине официально зарегистрировано Министерством юстиции 8 декабря 2006 года. Основной целью организации является содействие реализации и защите профессиональных, социальных прав и других законных интересов азербайджанцев в Украине, пропаганда правозащитных идей, международных стандартов прав человека.