Партия Саакашвили получает большинство в парламенте Грузии

Данные exit-polls

Партия Президента Грузии Михаила СААКАШВИЛИ «Единое национальное движение – За победившую Грузию» лидирует на прошедших сегодня парламентских выборах, сообщает Газета.ру. Согласно данным exit-polls (опросов избирателей, проводимых на выходе из участков), партия нынешнего грузинского Президента набирает 63% голосов. Оппозиционная коалиция «Объединенная оппозиция («Национальный совет – Правые») получает от 14% до 16% мест в парламенте Грузии. Данные exit-polls были обнародованы сразу после закрытия избирательных участков.

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