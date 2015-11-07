СМИ: в США хакерам удалось получить доступ к личным данным замдиректора ФБР

По сведениям телеканала CNN, атаку осуществила та же группа хакеров, которой ранее удалось взломать почтовый ящик директора ЦРУ Джона Бреннона, передает ТАСС.

Читайте такжеХакеры пытались украсть материалы расследования катастрофы рейса MH17Хакеры распространили личные данные сотрудников органов правопорядка, которые, по всей видимости, были украдены с корпоративного портала. Данный портал связывает местных и федеральных чиновников правоохранительных органов и позволяет местным, государственным и федеральным учреждениям обмениваться информацией, в том числе о ходе текущих расследований.

Как сообщили следователи, скриншоты из электронной почты Джулиано и его жены были размещены на аккаунте "Твиттер", предположительно принадлежащем хакерам. Через него же были распространены данные с портала ФБР, включая имена служащих и их контактную информацию.

Три неназванных правоохранителя подтвердили факт взлома сайта и кражи личных данных. Пользователи портала получили уведомление о том, что личная информация о них могла быть украдена злоумышленниками.