Хакера из Косово обвинили в передаче ИГИЛ личных данных военнослужащих США

Об этом сообщает The Washington Post.

Ардита Феризи обвиняют в краже личных данных военнослужащих Соединенных Штатов и передачи этих данных боевикам «Исламского государства».

По данным следствия, хакер передал почтовые ящики, имена, пароли, адреса и телефонные номера 1,3 тыс. американских бойцов 21-летнему британцу Джунаиду Хуссейну, который разместил данные в открытом доступе с угрозой уничтожения.

Позже сам Хуссейн был убит при ударе беспилотника в Сирии.

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Следователи также подозревают Феризи в краже данных 100 тыс. граждан страны. Кроме того, мужчина был знаком с людьми, которые устроили стрельбу в Техасе на выставке карикатур на пророка Мухаммеда.

Сейчас обвиняемый ожидает экстрадиции из малазийского Куала-Лумпура на территорию США.

Ранее в Центральной Азии было выявлено более 57 тысяч сайтов по вербовке в ИГ.