Британские следователи: взрыв А321 мог произойти из-за установленной в багажном отсеке бомбы

Об этом сообщает РБК со ссылкой на расследование BBC.

Британские следователи одной из служб безопасности, которые пытаются установить причину крушения российского A321 над Синайским полуостровом, предполагают, что самолет мог разбиться после взрыва бомбы, которую террористы заложили в багажный отсек.

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Следователи считают, что кто-то, кто имел доступ к багажному отделению А321, установил взрывное устройство в одной из сумок или положил его на багаж незадолго до того, как самолет взлетел.

Как отмечает корреспондент BBC по вопросам безопасности Фрэнк Гарднер, власти Великобритании пока не исключают возможности того, что к крушению A321 привел технический сбой, однако эта версия становится все менее вероятной.

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5 ноября премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что «нельзя быть уверенным в том, что российский самолет потерпел крушение из-за теракта», однако, по его мнению, «эта версия похожа на то, чтобы быть правдой».

Два дня назад британские власти объявили о начале эвакуации соотечественников из Шарм-эль-Шейха. Правительство Великобритании отменило все рейсы на этом направлении. Это решение было обосновано подозрением, что террористы могли быть причастны к катастрофе A321. Британская разведка при этом опиралась на данные, полученные в результате перехвата переговоров между террористами на Синайском полуострове.

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Как сообщал УНИАН, лайнер Airbus-321 авиакомпании "Когалымавиа", который в субботу, 31 октября совершал рейс из египетского Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург, разбился на Синае. На борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли.

В Кремле не отрицают версию теракта на борту самолета, однако основной причиной рассматривают техническую неисправность.

Как известно, Шарм-эль-Шейх - главный курорт Египта. В 2010 году Египет посетили 15 млн туристов. А по данным за 2013 год, отдыхающие потратили 12 млрд долл.