Лукашенко изъявил желание начать отношения с Западом с "чистого листа"
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не видит препятствий для начала отношений Минска и Запада с «чистого листа».
Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, нет никаких препятствий для того, чтобы начать новую историю отношений Минска и Запада.
«Мы готовы к этому и рассчитываем на такую же готовность наших западных партнеров», - сказал Лукашенко после принесения присяги на вступление в должность президента.
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Он добавил, что Беларусь открыта для равноправного сотрудничества и дружбы со странами Запада, США и Евросоюзом.
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Как сообщал УНИАН, Евросоюз официально приостановил санкции против Лукашенко до конца февраля 2016 года.