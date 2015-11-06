Лукашенко изъявил желание начать отношения с Западом с "чистого листа"

Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, нет никаких препятствий для того, чтобы начать новую историю отношений Минска и Запада.

«Мы готовы к этому и рассчитываем на такую же готовность наших западных партнеров», - сказал Лукашенко после принесения присяги на вступление в должность президента.

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Он добавил, что Беларусь открыта для равноправного сотрудничества и дружбы со странами Запада, США и Евросоюзом.

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Как сообщал УНИАН, Евросоюз официально приостановил санкции против Лукашенко до конца февраля 2016 года.