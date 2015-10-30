США приостановили на полгода ряд санкций в отношении Беларуси

Санкции были введены на основе указа президента США 13405 от 16 июня 2006 года в связи с преследованиями демократической оппозиции, передает "Голос Америки". В список Минфина, который предусматривает приостановку санкций, вошли следующие предприятия: концерн "Белнефтехим", ПО "Белшина", ПО "Стекловолокно" (Полоцк), "Белорусский нефтяной торговый дом", ОАО "Нафтан" (Новополоцк), ОАО "Лакокраска" (Лида), ПО "Химволокно" (Гродно), ОАО "Гродно Азот" и Belneftekhim USA Inc.

В список не вошли банк "Норд Европеан Банк" (Бывший "Онербанк"), "Белвнешпромсервис" и банк "Торговый капитал". Кроме того, сохранились персональные санкции в отношении 16 лиц из числа действующих и бывших высокопоставленных официальных лиц Беларуси, в том числе, президента Беларуси Александра Лукашенко и его старшего сына Виктора.

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Пресс-секретарь Госдепартамента Джон Кирби отметил в ходе брифинга, что решение о приостановлении санкций в отношении белорусских предприятий принято в координации с Европейским союзом как реакция на освобождение политических заключённых 22 августа.

США ожидают, что это временное послабление поможет экономике Беларуси в развитии торговых связей. В то же время представитель Госдепартамента призвал правительство Беларуси предпринять дополнительные положительные шаги в своей политике по правам человека и демократии.

Решение Министерства финансов США вступает в силу 30 октября, и будет действовать до 30 апреля 2016 года, после чего может быть продлено или аннулировано.