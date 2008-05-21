В Грузии проходят парламентские выборы

В Грузии началось голосование по выборам в парламент страны. Выборы проходят на всей территории Грузии, за исключением Абхазии и части Южной Осетии, не подконтрольных Тбилиси. По данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Грузии, зарегистрированы около 3,4 млн избирателей, открыты 76 избирательных округов и 3 тыс. 558 избирательных участков.

В выборах в парламент принимают участие 12 субъектов - 9 политических партий и 3 избирательных блока: правящая партия "Единое национальное движение", оппозиционные "Лейбористская партия", "Республиканская партия", "Христиан-демократическое движение", блок "Объединенная оппозиция", политическое объединение "Христиан-демократический альянс" и др. Избирательные бюллетени отпечатаны на 4 языках - грузинском, осетинском, армянском и азербайджанском. Специальные бюллетени со шрифтом Брайля набраны для слабовидящих и незрячих.

По предварительным данным, первые результаты exit-poll будут обнародованы к 20:00 по киевскому времени, через час после закрытия избирательных участков. По информации ЦИК Грузии, к часу ночи избирательная комиссия будет располагать результатами голосования на 10% избирательных участков, но обнародованы они будут утром 22 мая. Окончательные итоги выборов будут подведены через 18 дней после окончания голосования. Несколько неправительственных организаций ведут параллельный подсчет голосов.

Парламент Грузии нового созыва будет представлен 150 депутатами - по 75,баллотирующихся по мажоритарным и партийным спискам. Для членства в парламенте необходимо преодолеть 5-процентный барьер.

За парламентскими выборами будут следить около 2 тыс. местных и 3 тыс. иностранных наблюдателей, в том числе от СНГ, ОБСЕ, Евросоюза, наблюдатели из Италии, Чехии, России, Казахстана, Латвии, Литвы, Эстонии и т.д.

РБК