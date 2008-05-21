Буш остановил закупки нефти в стратегический резерв США

Президент США Джордж Буш подписал закон о приостановке закупок нефти в стратегический резерв. Между тем президент не считает, что данная мера поможет снизить цены на сырье. Несмотря на то, что ранее президент высказывался против данного законопроекта, он решил не препятствовать его принятию. Об этом сообщили представители пресс-службы президента. Сам Дж.Буш подписание данного законопроекта не прокомментировал, передает РосБизнесКонсалтинг со ссылкой на Associated Press.

На прошлой неделе за данный законопроект проголосовали 91 депутат сената и 385 депутатов палаты представителей конгресса США, в то время как против законопроекта высказались 1 депутат сената и 25 депутатов палаты представителей. Конгрессмены посчитали, что пополнение стратегического резерва неразумно в период, когда в нефти остро нуждается рынок США, а потребители страдают от непомерных цен за энергию.

Стратегический нефтяной резерв США был создан в 1970-х гг. как мера на случай масштабного энергетического кризиса. Его максимальная емкость составляет 727 млн барр., в настоящее время резерв заполнен на 97% (701 млн барр.), что эквивалентно двухмесячному объему импорту нефти в страну.