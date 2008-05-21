США просят убрать с YouTube видеоролики террористов

Председатель комитета Сената США по национальной безопасности Джо Либерман (Joe Lieberman) призвал Google убрать со своих ресурсов видеоролики, созданные такими террористическими организациями, как "Аль-Каеда".

Как пишет сенатор в письме гендиректору Google Эрику Шмидту, исламские террористы используют видеопортал YouTube для пропаганды, вербовки сторонников и военных тренировок. Таким образом, YouTube неосознанно помогает высказаться исламским террористическим группировкам.

По данным Либермана, на YouTube размещены десятки роликов, созданных террористическими организациями. Большинство из них - хроника нападений на американских солдат в Ираке и Афганистане, передает ABC News его слова. Он указал, что YouTube не всегда удаляет ролики, которые нарушают пункт пользовательского соглашения о недопустимости видео с элементами жестокости.

Сенатор заявил, что частные компании могут помочь правительству в важной задаче борьбы с терроризмом и попросил Google сообщить, что компания собирается делать.

Лента.ру