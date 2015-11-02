В "Когалымавиа" заявили, что при падении экипаж полностью потерял контроль над самолетом

Об этом заявил журналистам заместитель генерального директора авиакомпаниии по техническим и производственным вопросам Андрей Аверьянов, передают РИА Новости.

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"При переходе к падению самолет A321, скорее всего, получил значительные конструктивные повреждения, которые не позволили продолжать полет. И, видимо, в связи с этим в тот же момент начала развития катастрофической ситуации экипаж полностью потерял работоспособность, именно этим можно объяснить то, что не было ни одной попытки выйти на связь и доложить об аварийной ситуации на борту", - сказал Андрей Аверьянов.

Как сообщал УНИАН, Airbus-321 авиакомпании "Когалымавиа", который рано утром в субботу совершал рейс из египетского Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург, разбился на Синае. На борту находились 217 пассажиров и 7 членов экипажа. Все они погибли.