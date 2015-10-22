Минобороны Беларуси не видит смысла в российской авиабазе на своей территории
18:52, 22 октября 2015Политика
1745 0
Ранее сообщалось, что Путин собирается построить в Беларуси военную базу.
REUTERS
Об этом заявил министр обороны республики Андрей Равков, передает ТАСС.
Читайте такжеCNN сообщает о первом погибшем в борьбе с ИГИЛ американском солдате
"Какой смысл размещать авиационную базу на территории Белоруссии? Пока смысла нет", - сказал он в эфире Общенационального телевидения.
Ранее сообщалось, что Путин поручил минобороны России провести с участием МИД РФ переговоры с белорусской стороной и по достижении договоренности подписать от имени Российской Федерации соглашение о создании авиабазы.
Также звучала информация, что российскую военную базу вблизи границы с Украиной построит компания, которая связана с любимым ресторатором президента РФ Владимира Путина Евгением Пригожиным.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter