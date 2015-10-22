Минобороны Беларуси не видит смысла в российской авиабазе на своей территории

Об этом заявил министр обороны республики Андрей Равков, передает ТАСС.

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"Какой смысл размещать авиационную базу на территории Белоруссии? Пока смысла нет", - сказал он в эфире Общенационального телевидения.

Ранее сообщалось, что Путин поручил минобороны России провести с участием МИД РФ переговоры с белорусской стороной и по достижении договоренности подписать от имени Российской Федерации соглашение о создании авиабазы.

Также звучала информация, что российскую военную базу вблизи границы с Украиной построит компания, которая связана с любимым ресторатором президента РФ Владимира Путина Евгением Пригожиным.