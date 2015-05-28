Российских студентов и офицеров хотят научить противодействовать "цветным революциям"

Как пишут "Известия", с таким предложением в Минобороны и Минобрнауки РФ обратился председатель комиссии Мосгордумы по физкультуре, спорту и молодежной политике Кирилл Щитов.

Кроме этого, как отмечается, депутат обратился в Росмолодежь с просьбой предусмотреть лекции о "цветной угрозе" в программе патриотического воспитания на 2016–2020 годы.

Читайте такжеРоссия готовится к борьбе с сетевой активностью и "революционно-романтическим стереотипом"

В Минобороны и Росмолодежи уже заявили, что рассмотрят предложение столичного парламентария.

По данным издания, в обращениях Щитов напоминает, что за последние несколько лет "в целом ряде государств вследствие применения технологий "цветных революций" произошли государственные перевороты, приведшие к полной или частичной дестабилизации политической системы и, как следствие, к развалу экономики и социального обеспечения".

"Сегодня ведущие российские политологи и эксперты говорят об актуальности обеспечения безопасности нового поколения в информационной сфере", — пишет Щитов, намекая на то, что молодежь может поддержать протесты после прочтения недостоверной информации в Сети.

Согласно обращениям депутата, спецкурс о технологиях "цветных революций" необходим действующим офицерам (обучаются в учебных военных центрах) и офицерам запаса (практически все студенты мужского пола различных специальностей, проходящие подготовку на военном факультете или кафедре вуза). Для молодежи же предлагается "предусмотреть соответствующие информационные мероприятия" о технологиях "цветных революций". Об обязательности посещения таких мероприятий студентами или школьниками депутат не упоминает.