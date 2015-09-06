Сноудену заочно вручили норвежскую премию за критику спецслужб

Церемония прошла в норвежском городе Молде, однако Сноуден не приехал в Норвегию из опасений быть экстрадированным в США, но он принял участие в церемонии по видеосвязи из России, передает РИА Новости.

"Я знал, на что я иду. Я многое потерял: я не могу вернуться домой, трудно видеться с семьей. Но я также внес вклад во многое. Я удовлетворен сделанным", — сказал Сноуден.

Он также подтвердил, что искать убежища в России ему посоветовал Джулиан Ассанж.

Читайте такжеСноуден объявил о желании покинуть Россию

О решении наградить Сноудена премией члены жюри сообщили в июне, обосновав его тем, что он внес вклад "в принцип неприкосновенности частной жизни" и критиковал "государственные наблюдения за своими гражданами и гражданами других стран".

Сумма денежного вознаграждения составляет 100 тысяч норвежских крон (12,6 тысячи долларов США).

Напомним, в США Сноудену предъявлены обвинения в разглашении секретной информации. Он передал СМИ документы о программах электронной слежки АНБ, а в июне 2013 года бежал из США в Гонконг. Оттуда он вылетел в Москву, чтобы направиться из российской столицы в Эквадор.