Могерини прогнозирует России повторение "афганского сценария" в Сирии

Об этом заявила верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Федерика Могерини, сообщает "ЕвроПравда" со ссылкой на Guardian.

"Я считаю, что Россия осознает риск оказаться в ловушке в Сирии вроде сценария в Афганистане, если она не будет эффективно сотрудничать в запуске политических процессов. Россия рискует настроить против себя большую арабскую общину мусульман внутри России и быть втянутой в противостояние между суннитами и шиитами", - сказала Могерини.

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Она считает, что потенциальное присутствие российских мусульманских боевиков среди джихадистов в Сирии станет серьезной проблемой безопасности, когда они вернутся домой.

"Я думаю, что россияне очень четко видят, что, несмотря на их мощное военное присутствие ... их интерес в том, чтобы активно подталкивать начало политического процесса", - добавила она.

Ранее УНИАН сообщал, что 29 и 30 октября в Вене состоятся переговоры на уровне министров иностранных дел десятка государств, чтобы попытаться найти консенсус относительно политического урегулирования конфликта в Сирии. Иран, как ожидается, будет приглашен на многосторонние переговоры по политическому урегулированию в Сирии.