Мигранты впервые высадились на британской территории
Четыре лодки со 140 мигрантами на борту прибыли на авиабазу Акротири Королевских военно-воздушных сил Великобритании на юге Кипра.
Как передает BBC, лодки прибыли ранним утром в среду.
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Это первый случай в ходе нынешнего кризиса с мигрантами в Европе, когда группы беженцев прибывают на территорию, подконтрольную Британии.
База Акротири, расположенная на южном берегу острова, является частью заморской территории Акротири и Декелия. База используется для боевых вылетов британской авиации, наносящей удары по позициям боевиков "Исламского государства" в Ираке.
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Ранее мигранты высаживались в основном на островах Греции и Италии, обходя Кипр стороной.
С начала года в европейские страны морским путем прибыли около 600 тысяч мигрантов. Основная часть беженцев прибывает из Афганистана, Сирии и Ирака. Многие идут пешком из Турции через Грецию, Македонию и Сербию.