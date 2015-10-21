Мигранты впервые высадились на британской территории

Как передает BBC, лодки прибыли ранним утром в среду.

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Это первый случай в ходе нынешнего кризиса с мигрантами в Европе, когда группы беженцев прибывают на территорию, подконтрольную Британии.

База Акротири, расположенная на южном берегу острова, является частью заморской территории Акротири и Декелия. База используется для боевых вылетов британской авиации, наносящей удары по позициям боевиков "Исламского государства" в Ираке.

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Ранее мигранты высаживались в основном на островах Греции и Италии, обходя Кипр стороной.

С начала года в европейские страны морским путем прибыли около 600 тысяч мигрантов. Основная часть беженцев прибывает из Афганистана, Сирии и Ирака. Многие идут пешком из Турции через Грецию, Македонию и Сербию.