Израиль открыл огонь по палестинцам возле Газы
По меньшей мере 9 палестинцев получили огнестрельные ранения в столкновениях с израильской армией.
Как сообщает ТСН со ссылкой на канал Al Jazeera, это столкновение начались, когда сотни палестинских протестующих пытались подойти к забору в восточной части Газы.
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Подобные столкновения участились после того, как израильские силовики в прошлом месяце начали вытеснять палестинских верующих из мечети аль-Акса в Иерусалиме, где последние баррикадировались. "Там очень опасно. На границе постоянные перестрелки, но сегодня все намного хуже, чем обычно. Сначала они стреляли резиновыми пулями и забрасывали шумовые гранаты, но потом открыли огонь на поражение. Десятки ранены, но количество постоянно растет, поскольку столкновения не прекращаются", - рассказал Al Jazeera фотограф, который находится в Газе.
Выступая в Газе лидер ХАМАСа призвал палестинцев вступать в активную борьбу с израильскими силами на западном берегу, включая восточный Иерусалим.