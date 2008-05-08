В Тбилиси полицейский застрелил главу штаба партии Саакашвили
МВД Грузии возбудило уголовное дело
МВД Грузии возбудило уголовное дело против полицейского, застрелившего минувшей ночью при неподчинении приказам полиции руководителя одного из избирательных штабов правящей партии "Национальное движение" Георгия Гамцемлидзе. Об этом говорится в заявлении пресс-службы МВД Грузии, распространенном 8 мая
По предварительным данным, 32-летний Георгий Гамцемлидзе, который сидел за рулем машины марки BMW, превысил скорость. Он не подчинился требованию патрульной полиции и не остановился. Полиция начала преследование, во время погони Гамцемлидзе врезался в бордюр, после чего попытался скрыться. Патрульный открыл огонь, сообщает Новости-Грузия.
МВД подтвердило, что инспектор патрульной полиции в ночь на 8 мая 2008 года во время исполнения служебных обязанностей в Тбилиси, осуществлял погоню за гражданином Георгием Гамцемлидзе. По данным следствия, полицейский осуществил выстрел из табельного оружия, в результате которого Гамцемлидзе получил тяжелое ранение и скончался после доставки в больницу.
"В отношении инспектора полиции возбуждено уголовное дело по статье превышение служебных полномочий. В данное время инспектор задержан", - говорится в заявлении МВД