Сноуден хочет вернуться в США и ради этого готов сесть в тюрьму

Об этом Эдвард Сноуден, экс-сотрудник АНБ и ЦРУ США, рассказал в интервью ВВС.

"Я готов пойти в тюрьму и говорил об этом неоднократно. Единственное, чего я не хочу, это стать сдерживающим фактором для людей, которые стремятся вести себя правильно в трудных ситуациях", –сказал Эдвард Сноуден.

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Напомним, Эдвард Сноуден в июне 2013 передал газетам Washington Post и Guardian ряд секретных материалов о программах слежки спецслужб США и Великобритании в Интернете, после чего бежал в Гонконг, а оттуда в Москву, где получил временное убежище.

В США против Сноудена возбуждено уголовное расследование по обвинению в краже государственного имущества, незаконном использовании информации, касающейся национальной обороны, а также в намеренном разглашении секретных данных.