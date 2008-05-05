В Нью-Йорке сошел с рельсов поезд метро
08:18, 05 мая 2008Мир
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400 пассажиров подземки были эвакуированы
В воскресенье днем в районе станции Central Park нью-йоркской подземки сошли с рельсов два вагона поезда метрополитена, сообщает Newsday со ссылкой на представителей транспортного ведомства.
В результате инцидента 400 пассажиров подземки были эвакуированы при помощи специального поезда. Два человека получили незначительные травмы.
Движение по ветке метро было временно приостановлено, причины происшествия подлежат расследованию.
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