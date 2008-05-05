В Нью-Йорке сошел с рельсов поезд метро

В воскресенье днем в районе станции Central Park нью-йоркской подземки сошли с рельсов два вагона поезда метрополитена, сообщает Newsday со ссылкой на представителей транспортного ведомства.

В результате инцидента 400 пассажиров подземки были эвакуированы при помощи специального поезда. Два человека получили незначительные травмы.

Движение по ветке метро было временно приостановлено, причины происшествия подлежат расследованию.

Лента.ру