Телятина в папильотах, филе миньон и фуа-гра: В ООН рассказали, чем кормят президентов

«Накормить 4 тыс. человек, пожалуй, легче, чем 170–190 глав государств, поскольку обычно нет такой строгой системы безопасности», – заявил Лопес, слова которого приводит центр новостей ООН.

Как отметил шеф-повар, его задача состоит в том, чтобы приготовить несколько разных закусок, основных блюд и десертов, а сотрудники протокола дегустируют вина и блюда и решают, что готовить для ланча. Лопес добавил, что дегустация и обсуждение могут затянуться, например, на четыре часа.

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Шеф-повар и его коллеги готовят не только основное меню, но и блюда для тех, кто сидит на определенной диете. «Здесь в ООН они предпочитают классическую французскую кухню», – рассказал Лопес. По его словам, речь идет, в частности, о телятине в папильотах, муслине из цыпленка и фуа-гра.

«Они любят баранину, телятину, филе миньон – во всяком случае, за 12 лет моей работы здесь эти блюда присутствовали в меню», – сообщил шеф-повар. Кроме того, Лопес и его коллеги готовят рыбные и вегетарианские блюда.

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Разрабатывать новое меню для президентского обеда на ооновской кухне начинают в январе, и к июню складывается предварительный список блюд. Окончательное решение принимается в конце июля совместно с сотрудниками протокола. По словам Лопеса, у него отличная команда, на которую всегда можно положиться.