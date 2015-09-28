Создатели нового фильма о Бонде побили рекорд по стоимости уничтоженных автомобилей

Об этом заявил главный координатор по трюкам в франшизе Гари Пауэлл, передает Lenta.ru со ссылкой на The Daily Mail.

«Во время работы в Италии мы разбили множество автомобилей стоимостью в миллионы фунтов. В сцене погони в Ватикане машины ехали со скоростью около 180 километров в час. Мы снимали сцену всю ночь, в итоге в фильм вошло четыре секунды видео», — отметил Пауэлл. Общая стоимость разрушенных машин составила 24 миллиона фунтов стерлингов при бюджете картины в 200 миллионов фунтов.

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Кроме того, во время съемок в Альпах агенту 007 пришлось пилотировать самолет, который по сюжету врезается в амбар в ходе преследования машины своего соперника и превращает автомобиль в горящие обломки. Также специально для фильма были созданы десять машин Aston Martin DB10 с катапультируемыми сиденьями. Семь из них были уничтожены в ходе съемок.

Мировая премьера картины намечена на 26 октября текущего года. Стоит отметить, что «007: Спектр» станет четвертым фильмом, в котором Бонда играет британец Дэниел Крэйг.

Это вторая картина бондианы для режиссера Сэма Мендеса после блокбастера «007: Координаты "Скайфолл"», который собрал по всему миру более 1,1 миллиарда долларов.