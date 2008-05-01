Грузинские оппозиционеры штурмовали здание ЦИК

Примерно двести сторонников "Объединенной оппозиции" Грузии под предводительством своего лидера Левана ГАЧЕЧИЛАДЗЕ попытались ворваться в здание ЦИК республики в Тбилиси.

По сообщению ИА "Новости-Грузия", сторонники оппозиции сделали попытку ворваться в здание, которое охраняли около полусотни полицейских. На помощь полиции был вызван спецназ.

Ранее на митинге перед зданием Дворца спорта, которое находится рядом со зданием ЦИК, оппозиционеры заявили, что намерены забить досками двери Центризбиркома и требовать отставки главы ЦИК Левана ТАРХНИШВИЛИ.

На митинге представители блока "Объединенная оппозиция" обвинили ЦИК в завышении числа избирателей в стране и попытке фальсифицировать предстоящие парламентские выборы.

Выборы в парламент Грузии пройдут 21 мая. В них принимают участие девять партий и три избирательных блока.