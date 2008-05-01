Меркель получила премию за спасение ЕС

Канцлеру Германии Ангеле МЕРКЕЛЬ вручена сегодня в Ахене престижная Международная премия имени Карла Великого за 2007 год. Она получила ее "за выдающийся вклад" в преодоление конституционного кризиса в Европейском Союзе, возникшего после провала Евроконституции на референдумах в Нидерландах и Франции.

Как сообщает Газета.ru, на торжественной церемонии вручения премии глава германского правительства пообещала президенту Франции Николя САРКОЗИ поддержку в ходе предстоящего французского председательства в Евросоюзе. "Европа была, есть и будет нашей общей судьбой. После веков кровавых столкновений мы добились того, о чем вряд ли можно было подумать - мирного и дружественного сосуществования в Европе", - сказала А.МЕРКЕЛЬ.

"Наши деды убивали друг друга, а теперь Германия и Франция навсегда стали друзьями", - заявил в приветственной речи Н.САРКОЗИ.