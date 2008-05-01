Клинтон назвала Линкольна мужчиной своей мечты

Бывшая первая леди Хиллари Клинтон призналась, что идеальным спутником на вечер для нее был бы Авраам Линкольн, сообщается на сайте Political Radical.

Претендентка на Белый дом дала интервью для журнала People. Журналисты издания спросили Клинтон, с кем из знаменитостей (ныне живущих или уже умерших) она хотела бы поужинать, если бы ее супруг не возражал. Хиллари Клинтон ответила, что выбрала бы шестнадцатого президента США Авраама Линкольна.

Линкольн занимал пост президента США с 1861 по 1865 год, и был членом Республиканской партии. Хиллари Клинтон намеревается представлять на предстоящих президентских выборах Демократическую партию.

В ходе интервью также выяснилось, что бывшая первая леди никогда не слышала об энергетическом напитке Red Bull. Она одинаково любит вино и пиво, не смотрит ни American Idol (аналогом этого шоу является российская "Фабрика звезд"), ни Dancing With Stars ("Танцы со звездами" на отечественном телевидении) и никогда не делала пластических операций.

Лента.ру