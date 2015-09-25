Путин считает, что войну в Сирии можно остановить, помогая Асаду

Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью американскому телеканалу CBS в преддверии своей поездки на Генассамблею ООН, передает Би-би-си.

"И нет никакого другого способа решения сирийского кризиса, кроме укрепления действующих государственных институтов и оказания им помощи в борьбе с терроризмом", - добавил российский президент.

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Путин считает, что необходимо побуждать сирийские власти "к диалогу со здоровой частью оппозиции и проведению реформ".

"По моему глубокому убеждению, действия в другом направлении, нацеленные на разрушение легитимного правительства, создадут ситуацию, которую можно видеть в других странах региона или в других регионах, например, в Ливии, где разрушены государственные институты. Мы наблюдаем похожую ситуацию, к сожалению, и в Ираке", - сказал президент РФ.

Ранее УНИАН сообщал, что по словам министра обороны США Эштона Картера, дискуссии по Сирии с Российской Федерацией не изменят политику США в отношении осуждения действий России в Украине и не изменят политику санкций.