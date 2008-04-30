Лукашенко обещает защитить белорусов от… оппозиции

Президент Белоруссии Олександр Лукашенко в послании к согражданам пообещал защитить граждан страны от оппозиционеров. "Участники так называемых "социальных маршей" почему-то избивают оказавшихся рядом водителей и прохожих", - заявил президент Белоруссии, добавив, что власти будут руководствоваться законом для обеспечения правопорядка в стране, сообщает Лента.русо ссылкой на "Телеграф".

По словам Лукашенко, белорусские оппозиционеры пытаются дестабилизировать обстановку стране, наносят прямой вред населению и не только "клеймят позором иностранных инвесторов", но и избивают рядовых граждан.

Отметим, что последний раз крупные столкновения между властями и белорусскими оппозиционерами произошли в конце марта в Минске. В результате более ста участников шествия в честь Дня основания Белорусской народной республики, состоявшегося 25 марта, были задержаны.

Президент Белоруссии также отметил, что политзаключенных в стране нет. "Мы приняли решение, что тему закрываем", - сказал Лукашенко. - "Пятеро на свободе - шестой отказался. Какие к нам претензии?". Напомним, в январе 2008 года власти республики после неоднократных требований Запада освободили пятерых политзаключенных. В то же время бывший кандидат в президенты Белоруссии Александр Козулин, отбывающий срок за хулиганство и нарушение общественного порядка, просить Лукашенко о помиловании отказался.

В своем обращении к народу во вторник Лукашенко также призвал сограждан вывести Белоруссию в лидеры мировой экономики, а также больше думать о семьях. По мнению президента Белоруссии, "количество населения должно вырасти в три раза".