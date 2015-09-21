В Багдаде взорвался заминированный автомобиль, 10 человек погибли

Не менее 10 человек погибли в результате взрыва, произошедшего в одном из кварталов Багдада, передает Газета.ру со ссылкой на телеканал Al Sumaria.

В соответствии с официальными данными, неизвестные подорвали заминированный автомобиль, который был расположен в восточной части города. При взрыве также пострадали еще 32 человека.

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На данный момент нет сообщений о том, что какая-либо из действующих на территории Ирака экстремистских организаций взяла ответственность за произошедшее на себя.

В ООН отмечается, что за август в Ираке более 1,3 тыс. человек стали жертвами насилия и не менее 1,8 тыс. получили ранения разной степени тяжести.