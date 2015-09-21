В России наблюдается усиление "утечки мозгов" - Bloomberg

Bloomberg называет несколько профессий, в которых происходит «утечка мозгов». Речь идет о технологической, финансовой и юридической сферах.

В качестве примера агентство приводит руководителя проектов и веб-разработчика в стратапе Coub Игоря Гладкобородова, который принял решение уехать в США. По его словам, «пять лет назад еще была надежда, что все изменится в лучшую сторону, но сейчас понятно, что Россия столкнулась с длительным системным кризисом», передает РБК.

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Еще одна область, которая столкнулась с отъездом профессионалов – это банковская сфера, которая оказалась под ударом из-за санкций США и Евросоюза, пишет Bloomberg.

Агентство приводит слова Виталия Байкина, сотрудника Газпромбанка, который решил уехать в США для учебы в нью-йоркской бизнес-школе.

«Рынок капитала в России практически закончился. Я не вижу путей для улучшения ситуации в ближайшие годы», - заявил Байкин.

Bloomberg также констатирует, что растет число тех, кто покидает Россию по политическим мотивам. «Политика Кремля заставляет образованный класс выбирать – либо выстраиваться под знаменем войны с Западом, либо уезжать», - говорит политолог из Москвы Александр Морозов, который принял решение уехать на постоянное место жительства в Германию.

По словам адвоката из Тель-Авива Эли Гервица, который помогает гражданам России получить израильское гражданство, количество обращений к нему увеличилось после того, как Россия аннексировала Крым в марте 2014 года и ее отношения с Западом достигли низшей точки со времен холодной войны.

Год назад Росстат зафиксировал рекордную за 15 лет волную эмиграции из России – тогда с января по август из России эмигрировало 203 659 человек. За весь 2013 года Россию покинули 186 382 человека.