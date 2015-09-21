Партия Ципраса выиграла выборы в Греции, набрав 35,47% голосов

Ранее лидер СИРИЗЫ и бывший премьер-министр Греции Алексис Ципрас поблагодарил Грецию и объявил о создании коалиции с "Независимыми греками".

В этом году греки посетили избирательные участки уже три раза: 25 января были досрочные парламентские выборы, 5 июля проводился референдум об отношении к ультиматуму кредиторов, а 20 сентября вновь прошли внеочередные выборы, передает Росбалт.

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Парламент был распущен после раскола во правящей партии, Коалиции радикальных левых (СИРИЗА), из-за решения ее лидера бывшего премьер-министра Алексиса Ципраса подписать новый меморандум с кредиторами и обязательства продолжать политику жесткой экономии, идущую вразрез с программой и предвыборными обещаниями партии. Правящая коалиция потеряла большинство, и Ципрас вынужден был пойти на новые выборы. У власти СИРИЗА продержалась семь месяцев.