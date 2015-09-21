Международная коалиция нанесла 17 авиаударов по ИГИЛ

Об этом сообщает ZN.ua со ссылкой на Reuters.

"Коалиция осуществила 17 воздушных ударов по исламистским боевикам в Ираке и Сирии в пятницу. В Ираке 12 авиаударов по боевикам провели по ряду городов, включая Мосул, Киркук и Рамади. Также коалиция провела пять воздушных ударов в Сирии", - говорится в заявлении США.

10 сентября глава Объединенного комитета начальников штабов США сообщил о "тактическом тупике" в борьбе с ИГИЛ. По его словам, проблемы, которые стоят перед обеими сторонами конфликта, не позволяют ни террористам, ни воюющей против них международной коалиции под эгидой США добиться заметных успехов.

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На фоне малоэффективных боевых действий против исламистов, которые продолжались в течение года,международная коалиция заявила о намерении активизировать военную кампанию против ИГИЛ.