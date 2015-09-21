Эйфелева башня была закрыта из опасений возможного теракта

Сигнал тревоги был поднят утром в воскресенье, сообщает Русская служба Би-Би-Си. С башни и с близлежащей местности были эвакуированы все люди, а специальный наряд полиции по борьбе с терроризмом приступил к поиску неизвестного мужчины с рюкзаком.

По словам полиции, им так и не удалось никого найти.

Эйфелева башня была вновь открыта для публики в 14:45 по местному времени.

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В поисках неизвестного человека принимали участие пожарные, а снаружи здание осматривалось из вертолета.

Полиция говорит, что, вероятно, речь идет о бейсджампере, который хотел спрыгнуть с 324-метровой башни с парашютом.

Обычно такие прыжки происходят ночью, а сами бейсджамперы скрываются сразу же по приземлении, дабы избежать ареста.

Во Франции повышены меры безопасности в связи с рядом терактов, произошедших в этом году.

Ранее УНИАН сообщал, что Эйфелева башня в Парижа в пятницу, 22 мая была закрыта для публики из-за протеста персонала против карманников. По их словам, на башне орудуют несколько банд: чаще всего они нападают на туристов из Китая, которые, как считается, носят с собой большие суммы наличных.