Папа Римский прибыл с первым визитом на Кубу

Франциску, первому понтифику из Латинской Америки, приписывают вклад в недавнее улучшение отношений между этими двумя странами, передает Би-би-си. В кубинских городах, которые посетит Папа Римский, провели косметический ремонт зданий специально к его визиту. В Гаване заново вымостили улицы, провели реставрационные работы в кафедральном соборе и отремонтировали терминал аэропорта.

В Гавану также прибыла президент Аргентины, соотечественница понтифика, Кристина Фернандес де Киршнер, которая посетит мессу на Площади Революции. Специально для выступления Папы на площади установили алтарь.

По прибытию на Кубу понтифик призвал кубинцев добиваться дипломатического сближения с США. По его словам, оно может стать примером примирения для всего мира, передает Lenta.ru. "Несколько месяцев мы являемся свидетелями явления, которое наполняет всех нас надеждой: процесса нормализации отношений. Я призываю политических лидеров стойко идти по этому пути. Это должно стать примером примирения для всего мира", - отметил понтифик.

В свою очередь лидер Кубы Рауль Кастро, встретивший Папу Римского в аэропорту, поблагодарил его за помощь в налаживании отношений с США после более чем полувековой вражды. В своей приветственной речи Кастро также осудил торговое эмбарго со стороны США, и "оккупацию" военно-морской базы Гуантанамо.

22 сентября Франциск вылетит из города Сантьяго-де-Куба в Вашингтон, где встретится с президентом США Бараком Обамой. Он также посетит Нью-Йорк и Филадельфию, и станет первым понтификом, который поприсутствует на совместном заседании сената и палаты представителей.