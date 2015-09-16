США начинают поставки ВВС Польши современных малозаметных крылатых ракет

В первой поставке Варшаве будут переданы 40 ракет производства компании «Локхид Мартин». Польша станет третьим зарубежным эксплуатантом ракет этого типа. Ранее их уже получили ВВС Австралии и Финляндии. Об этом сообщает lenta.ru со ссылкой на портал F-16.net.

Сумма первого контракта, в рамках которого, помимо 40 боевых ракет, будет поставлено неуказанное число учебных боеприпасов для наземных тренировок и пусков в ходе боевой подготовки, составляет 500 миллионов долларов. Соглашение также предусматривает модернизацию всех имеющихся у Польши 48 истребителей F-16С и D для применения нового оружия, подготовка персонала и техническая поддержка.

Ожидается, что в дальнейшем число ракет AGM-158 в распоряжении ВВС Польши будет доведено до 200, включая и усовершенствованный вариант JASSM-ER с повышенной дальностью полета. Поставки начнутся уже в 2015 году, первые эскадрильи с новыми ракетами достигнут боевой готовности к 2017.

Ракеты JASSM были приняты на вооружение в США в 2009 году. Они могут использоваться с самолетов различных типов, от стратегических бомбардировщиков до истребителей. Масса ракеты составляет 907 килограммов, вес боевой части — 450 килограммов. Дальность поражения целей для базового варианта ракеты составляет 370 километров.

Версия с увеличенной дальностью, обозначенная как JASSM-ER, способна поражать цели на дальности свыше 900 километров. Конструкция ракеты выполнена с применением технологий снижения заметности в радиолокационном и инфракрасном диапазоне.