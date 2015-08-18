Песков прокомментировал информацию об аренде в Италии супердорогой яхты

По его словам, он проводит отпуск на Сицилии, где арендует отель, передает ТСН.

"Арендую гостиницу", - отметил Песков.

"Да-да, Песков на Сицилии, а халат с эмблемой яхты, который надела его падчерица, просто забыл предыдущий постоялец", — заметил на это глава фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный.

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Как сообщал УНИАН ранее, Фонд борьбы с коррупцией 17 августа объявил, что, по косвенным уликам, Дмитрий Песков вместе со своей новой женой Татьяной Навкой проводят время на самой дорогой парусной яхте в мире "Малтыз Фалкон".