Песков прокомментировал информацию об аренде в Италии супердорогой яхты
01:54, 18 августа 2015Мир
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не арендует супердорогую яхту в Италии.
Песков заявил, что не арендует супердорогую яхту в Италии / www.baltinfo.ru
По его словам, он проводит отпуск на Сицилии, где арендует отель, передает ТСН.
"Арендую гостиницу", - отметил Песков.
"Да-да, Песков на Сицилии, а халат с эмблемой яхты, который надела его падчерица, просто забыл предыдущий постоялец", — заметил на это глава фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный.
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Как сообщал УНИАН ранее, Фонд борьбы с коррупцией 17 августа объявил, что, по косвенным уликам, Дмитрий Песков вместе со своей новой женой Татьяной Навкой проводят время на самой дорогой парусной яхте в мире "Малтыз Фалкон".
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