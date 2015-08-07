Целью нападавших на отель в Мали стал захват заложников из числа иностранцев - МИД

Об этом в комментарии УНИАН сообщила пресс-секретарь МИД Марьяна Беца.

Она отметила, что 7 августа в городе Севара в Мали неизвестные совершили вооруженное нападение на отель "Byblos".

"По предварительной информации, целью нападавших стал захват заложников из числа граждан иностранных государств, проживающих в этом отеле. По предварительным данным, речь идет о трех граждан Южной Африки, одном гражданине Франции и одном гражданин Украины", - сказала она.

Беца добавила, что сейчас отель окружен подразделениями Вооруженных сил Мали, которые проводят силовую операцию по противодействию террористам.

Читайте такжеВ Мали задержаны 20 предполагаемых боевиков "Исламского государства"

По имеющейся информации, отметила она, погиб один человек. В то же время неизвестно, что это за человек, а также его гражданство.

"По состоянию на данный момент ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за это нападение", - подчеркнула Беца.

Она отметила, что МИД принимает все возможные неотложные меры с целью получения оперативной информации по вопросу освобождения гражданина Украины.

В то же время, пока неизвестно, ранен ли гражданин Украины.

Читайте такжеПострадавших граждан Украины в аварии автобуса в Турции нет — МИД

Ранее УНИАН сообщал, что в Мали совершено вооруженное нападение на отель, среди заложников гражданин Украины.

Во время нападения террористов в отеле кроме украинцев также находились граждане ЮАР и Франции.