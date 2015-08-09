Германия существенно увеличила экспорт своих вооружений

Общая стоимость экспортированного оружия в первой половине года уже почти достигла показателя за весь прошлый год, который составил 6,5 млрд евро, передает Deutsche Welle.

За первые 6 месяцев года правительством ФРГ был одобрен вывоз оружия суммарно на 6,35 млрд евро.

В частности, с 65 млн до 177 млн евро возросли поставки Саудовской Аравии.

«В Саудовскую Аравию не разрешено поставлять ни танки, ни винтовки G36, ни другие виды стрелкового оружия. Преимущественно речь идет о компонентах для европейских партнеров, в частности, шасси для поставляемых Францией "невооруженных" грузовых автомобилей», - цитирует агентство представителя министерства экономики.

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По данным этого ведомства, резкое увеличение военного экспорта в текущем году связано в первую очередь с поставками четырех самолетов-заправщиков Великобритании, которая является членом ЕС и партнером по НАТО.

В то же время немецкая оппозиция жестко критикует федеральное правительство. Эксперт по обороне Агнешка Бруггер из партии "зеленых" обвинила министра экономики ФРГ Зигмара Габриэля в том, что сейчас "интересы оружейного лобби ставятся куда выше прав человека и мира".