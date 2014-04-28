Новые санкции США будут направлены против оборонного сектора РФ

Об этом заявил заместитель советника президента США по национальной безопасности Тони Блинкен, передает РБК.

Как отметил Блинкен, санкции вводятся из-за невыполнения Россией соглашения о деэскалации ситуации в Восточной Украине, где вооруженные пророссийские активисты взяли под свой контроль около десятка правительственных зданий.

Вероятно, новые санкции не будут исчерпываться запретом на экспорт высоких технологий. "Мы собираемся сохранить немного новостей на понедельник, но это то, что я могу сказать вам", - сказал Блинкен в интервью телеканалу NBC News.

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По его словам, санкции будут касаться персон и компаний, которых США считают близкими к президенту России Владимиру Путину. Имен и названий он не уточнил.

"Мы будем стремиться выявлять людей, которые находятся в его (Путина) внутреннем кругу, которые вносят значительный вклад в российскую экономику. Мы будем стремиться устанавливать компании, которые контролируются ими и другими людьми из внутреннего круга. Мы будем предпринимать шаги, касающиеся высокотехнологичного экспорта для их оборонной промышленности. Все это вместе будет оказывать влияние", - сказал Блинкен в программе CBS "Лицом к нации".

Европейский союз, как ожидается, также объявит о своих санкциях против России в понедельник. Как отметил Блинкен, меры, введенные против Москвы после присоединения Крыма, уже больно ударили по российской экономике.

"Ее финансовые рынки просели на 22 процента с начала года, а рубль находится на самом нижнем уровне", - отметил представитель Белого дома.