Жертвами тайфуна "Соуделор" на Тайвани стали 6 человек

Об этом сообщает ZN.UA.

Мощный тайфун "Соуделор", который обрушился на Тайвань 8 августа, унес жизни шести человек, более сотни человек получили ранения.

В результате удара стихии без света остались около 3 миллионов домов.

Кроме того, в стране отменены все внутренние авиаперелеты, а также 37 международных рейсов.

Сейчас тайфун движется в сторону Китая.

Ожидается, что он достигнет юго-восточного побережья страны в ночь на воскресенье.

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Китайские власти уже распорядились эвакуировать более 163 тысяч человек из опасной зоны.