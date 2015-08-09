Жертвами тайфуна "Соуделор" на Тайвани стали 6 человек
01:26, 09 августа 2015Мир
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Стихия оставила без света около 3 миллионов домов.
REUTERS
Об этом сообщает ZN.UA.
Мощный тайфун "Соуделор", который обрушился на Тайвань 8 августа, унес жизни шести человек, более сотни человек получили ранения.
В результате удара стихии без света остались около 3 миллионов домов.
Кроме того, в стране отменены все внутренние авиаперелеты, а также 37 международных рейсов.
Сейчас тайфун движется в сторону Китая.
Ожидается, что он достигнет юго-восточного побережья страны в ночь на воскресенье.
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Китайские власти уже распорядились эвакуировать более 163 тысяч человек из опасной зоны.
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