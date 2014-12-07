Тайфун "Хагупит" заставил сотни тысяч филиппинцев покинуть свои дома

Сотни тысяч филиппинцев благодаря своевременным предупреждением успели покинуть территории, пострадавшие от стихии, поэтому трагедии с многочисленными жертвами удалось избежать.

По данным ООН, на Филиппинах была проведена одна из самых масштабных эвакуаций мирного времени. Более 700 тысяч человек покинули свои дома. Они нашли укрытие на территории церквей, школ, спортзалов или у родственников.

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Миллионы людей остались без электроэнергии, в некоторых районах наблюдаются проблемы с коммуникацией, в частности, отсутствует телефонная связь. Кроме того, из-за стихии повреждены крыши зданий, затоплены дороги, повалены деревья. По информации агентства AFP, из-за урагана погибли по меньшей мере двое людей. Официальные данные будут обнародованы лишь после того, как он полностью прекратится.

"Тайфун продолжается еще в нескольких регионах страны, но пока мы жалуемся в основном на повреждения зданий", - сообщил представитель местного ведомства по чрезвычайным ситуациям Александр Пама. Он также добавил, что территории, через которые прошел тайфун, уже начали расчищать.

"Мы сосредоточились на том, чтобы высвободить коридоры, через которые передавать гуманитарную помощь", - отметил Пама.

Он напомнил, что в прошлом году сотни тысяч жертв были вынуждены несколько дней ждать на самые необходимые продукты, а число погибших составило более семи тысяч, отмечает Немецкая волна.