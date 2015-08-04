В России будут судить руферов за раскраску звезды на высотке в Москве

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе суда.

"Сегодня у нас продолжение предварительного слушания, оно пройдет в закрытом режиме. Будет определена дата основного слушания, которое будет открытым для посетителей", - сказал сотрудник пресс-службы.

Как сообщал УНИАН, 20 августа 2014 года утром неизвестные установили флаг Украины на высотном здании на Котельнической набережной в Москве, а также покрасили в желтый цвет шпиль высотки и в синий звезду, венчающую здание.

По горячим следам полиция Москвы задержала четверых подозреваемых: двух парней и двух девушек, которым грозит до 7 лет тюрьмы.

На скамью подсудимых попали Анна Лепешкина, Александр Погребов, Алексей Широкожухов и Евгения Короткова. Следствие вменяет им две статьи УК РФ. Подсудимым грозят реальные сроки заключения. Сейчас они находятся под домашним арестом. Им разрешено выходить из дома только на час в день, кроме того, следователь разрешил Погребову ходить на работу в автосервис. В суд и на допросы в СК они приходили самостоятельно, без конвоя ФСИН.

Читайте такжеВ Москве продлили домашний арест парашютистам, проходящих по делу о звезде на высоткеВсе задержанные ранее неоднократно привлекались к ответственности за прыжки с высотных зданий в Москве. Но ранее правоохранительные органы расценили это лишь как административное правонарушение и ограничивались небольшими штрафами. Теперь им грозит уже заключения в колонии - следствие расценило прыжок не как административное мелкое хулиганство, а как хулиганство, подпадающее под статью 213 УК РФ, а также добавило и вандализм. Подсудимые признают, что прыгнули с крыши, но отрицают участие в раскраске звезды.

22 августа ответственность за акцию взял украинский руфер Mustang. На своей странице в ФБ вывесил соответствующие фото.

"Я, Григорий (он же Mustang Wanted), гражданин Украины, вынужден не ради красного словца сделать признание, направленное на освобождение обвиняемых в хулиганстве невинных российских граждан, которые имеют все шансы стать жертвами широко известного своей справедливостью Российского правосудия. Я и есть тот самый человек, который в порыве искренних патриотических чувств забрался на крышу высотки на Котельнической набережной и перекрасил звезду, которая ее украшает, в цвета нашего родного украинского флага, а затем там же поднял флаг независимой Украины, о чем у меня есть фото и видеодоказательства", - написал экстремал.

Он отметил, что этот процесс был весьма трудоемким и занял у него практически всю ночь, закончил он около 6 утра.

"Граждан России, против которых сейчас возбуждено уголовное дело и которым светит 7 лет, я заметил в это время на крыше здания, и стоит отметить, что мы с ними даже не знакомы", - написал Григорий.

"Признаю себя виновным в "хулиганстве" и готов предстать перед этим судом в обмен на освобождение прекрасной смелой украинской девушки - Надежды Савченко", - продолжил он.

Украинец написал также, что свой поступок считает арт-перформансом, посвященным Дню Независимости Украины, а также всем ребятам, которые сейчас защищают его Родину.