При авиаударах коалиции по позициям ИГИЛ погибли сотни гражданских лиц - журналисты

10:27, 04 августа 2015
Мир
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Сотни гражданских лиц погибли в Сирии и Ираке в результате авиаударов возглавляемой США коалиции по позициям Исламского государства.

REUTERS

При этом коалиция официально признает только двух погибших, сообщает The Guardian со ссылкой на отчет объединения независимых журналистов Airwars.

Согласно отчету, в кампании против Исламского государства в результате 52 ударов с воздуха погибли по меньшей мере 459 нон-комбатантов, более 100 из которых - дети.

Всего за время кампании, которая длится вот уже почти год, всего было нанесено более 5 700 авиаударов.

Читайте такжеТурция нанесла удар по ИГИЛ в Сирии с воздуха и пустила США на свою авиабазуAirwars использовали международные и местные сообщения на арабском и английском языках, данные социальных сетей, в том числе с фото и видео, и наблюдения мониторинговых групп на земле, соотнося полученную информацию с военными сводками коалиции.

Одновременно международные неправительственные организации считают авиаудары коалиции безопаснее для гражданских, чем применение авиации режимом Асада или иракской армией, пишет издание.

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