При авиаударах коалиции по позициям ИГИЛ погибли сотни гражданских лиц - журналисты

При этом коалиция официально признает только двух погибших, сообщает The Guardian со ссылкой на отчет объединения независимых журналистов Airwars.

Согласно отчету, в кампании против Исламского государства в результате 52 ударов с воздуха погибли по меньшей мере 459 нон-комбатантов, более 100 из которых - дети.

Всего за время кампании, которая длится вот уже почти год, всего было нанесено более 5 700 авиаударов.

Читайте такжеТурция нанесла удар по ИГИЛ в Сирии с воздуха и пустила США на свою авиабазуAirwars использовали международные и местные сообщения на арабском и английском языках, данные социальных сетей, в том числе с фото и видео, и наблюдения мониторинговых групп на земле, соотнося полученную информацию с военными сводками коалиции.

Одновременно международные неправительственные организации считают авиаудары коалиции безопаснее для гражданских, чем применение авиации режимом Асада или иракской армией, пишет издание.