Очевидцы взрыва в Турции рассказали о двух смертниках

Журналист Шамс Шанин из города Кобани, расположенного неподалеку от Суруча, по ту сторону турецко-сирийской границы, находилась в нескольких сотнях метрах от места трагедии, сообщает Русская служба Би-би-си.

"Мы услышали громкий взрыв. Когда мы прибыли на место, мы обнаружили на земле много убитых и много раненых. Они говорили о двух смертниках, направлявшихся к культурному центру, связанному с ДПН - курдской партии в Суруче, - и взорвавших его, в то время как там находилось множество мирных жителей, детей, женщин и журналистов", - рассказала она.

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По данным турецких властей, жертвами взрыва стали по меньшей мере 27 человек, еще около 100 получили ранения. Полиция полагает, что взрыв - дело рук боевиков "Исламского государства", однако пока группировка не взяла на себя ответственность за нападение.