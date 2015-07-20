Боевики ИГ начали использовать кур как "террористов-смертников" (фото)

Террористы "Исламского государства" начали использовать домашних животных как потенциальных "террористов-смертников", пишет ТСН со ссылкой на The Daily Star.

Несколько кур, обмотанных самодельными взрывными устройствами, нашли близ населенного пункта Эль-Фаллуджа в Ираке.

Как сообщает издание, боевики для детонирования взрывчатки используют устройства управления. Как только животное приближается к нужной локации, срабатывает датчик. В это время подрывники нажимают нужную кнопку, и цель взрывается.

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Однако эксперты считают, что это не новая техника исламистов, а результат проблем с поставками взрывчатки и оружия. Мол, у местной группировки "ИГ" заканчиваются боеприпасы, а каналы с Сирией и Ираном полностью оборваны.

В свою очередь, Нассер Катал, военный эксперт, предупреждает об опасности недооценки террористов. "Они имеют бесчисленное количество стрелкового оружия, но боеприпасы на пределе. Однако, как видим, этот недостаток они быстро учатся преодолевать", - заявил он.