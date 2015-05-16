Боевики «Исламского государства» казнили десятки мирных сирийцев

Боевики террористической группировки «Исламское государство» организовали массовую казнь в центральной части Сирии.

Об этом РИА Новости сообщил военный источник.

По его словам, резня произошла в поселке Аль-Амирия в трех километрах от развалин древней Пальмиры. «Нападения были и на военный городок, убито 45 мирных граждан», — добавил он.

Ожесточенные бои за город, где находится один из памятников мирового наследия ЮНЕСКО, древние развалины Пальмиры, продолжаются третий день.

По словам собеседника агентства, террористы отступают из поселений на северо-востоке Пальмиры. Некоторые отряды боевиков безуспешно пытаются взять высоту, откуда можно вести минометный обстрел города.

Ранее сирийское командование сообщало, что террористы начали отступать от Пальмиры еще утром в пятницу, 15 мая, после ряда авиаударов по основным местам скопления их сил. Были ликвидированы десятки боевиков и уничтожено более 15 внедорожников с пулеметами.

В четверг, 14 мая, боевики «Исламского государства» казнили 26 человек — жителей соседних с Пальмирой поселений. Террористы решили с ними расправиться из-за подозрений в контактах с сирийской армией.